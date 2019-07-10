В Кремле назвали условие возобновления полетов в Грузию

В Кремле считают, что говорить о возобновлении полетов в Грузию еще рано, поскольку запрет на авиасообщения продиктован заботой о российских туристах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время он выразил уверенность, что в перспективе российским и грузинским авиакомпаниям позволят осуществлять пассажирские рейсы.

«Когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет, будет время для принятия таких решений», - подчеркнул Песков.

Ранее в МИД РФ не исключили, что перелеты в Грузию возобновятся, но для этого необходимо, чтобы в стране «прекратилась русофобия» и Тбилиси «гарантировал безопасность россиянам».

Двадцатого июня грузинская оппозиция организовала протестные акции после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы атаковали российскую делегацию, потребовали отставки спикера парламента. Начались столкновения протестующих с полицией, в результате которых пострадали 240 человек.

На следующий день, 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить россиян в Грузию, а туроператорам «рекомендовали» не продавать путевки после этой даты. С этого же дня вступил в силу временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.