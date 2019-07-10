СМИ назвали имя новой возлюбленной Виторгана

Экс-супруг телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган был замечен вместе с грузинской актрисой Нино Нинидзе. Пара посетила один из спектаклей в Москве.

Как сообщает паблик «Только никому», 46-летний Виторган и 27-летняя Нинидзе встречаются на протяжении трех месяцев и «все близкие уже давным-давно в курсе».

В 2019 году Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым. Об официальном разводе Собчак и Виторгана стало известно в июне этого года.