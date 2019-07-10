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Новейшая субмарина и проекты авианосцев: начал работу Международный военно-морской салон

Павел Кутаренко
13:52 10.07.2019
В мероприятии принимают участие 45 официальных делегаций из 33 стран, свои передовые разработки покажут 28 крупнейших предприятий.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Санкт-Петербурге на территории выставочного центра «Ленэкспо» начинает работу Международный военно-морской салон (МВМС). Масштабная выставка новейших образцов вооружения и военно-морской техники проходит в Северной столице уже в девятый раз.

Официальная церемония открытия состоится завтра, 11 июля, но уже сейчас участникам и гостям предлагается обширная деловая и выставочная программа. Участие в мероприятии принимают 45 официальных делегаций из 33 стран, свои передовые разработки покажут 28 крупнейших предприятий.

В рамках салона посетители смогут увидеть новейшие образцы вооружения и военной техники, а также передовые разработки: новейшую субмарину с анаэробным двигателем, беспилотные катера и проекты авианосцев.

Для зрителей салона приготовили впечатляющий динамический показ. Свои возможности продемонстрируют 17 кораблей, катеров и судов, включая новейшие фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий» и малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», десантный катер «Мичман Лермонтов».

Организатором МВМС является министерство промышленности и торговли РФ. Также салон проводится при участии Минобороны России и МИД РФ.

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