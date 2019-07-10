Счастливчик-слон отбился от львицы: видео

В Зимбабве слон смог спастись от нападения голодной львицы. Происходящее попало на видео.

На кадрах видно, как львица накидывается на слона и царапает его. Пострадавший издает протяжный характерный звук и всеми силами пытается сбросить обидчика со спины.

В борьбе за жизнь слону удалось одержать победу, львица осталась ни с чем и была вынуждена удалиться.

Видео схватки, опубликованное Daily Mail, было снято в национальном парке Хуэндж в Зимбабве.