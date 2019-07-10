Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области достигло 25. Восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал МЧС десять дней на завершение работ после паводка. Местные власти до конца этой недели должны завершить очистку и дезинфекцию населенных пунктов.

Тем временем правительство региона должно до 19 июля предоставить информацию по площадкам для строительства нового жилья.

В зоне бедствия сейчас работают тысячи военных. Минувшей ночью на территорию Иркутской области вошла колонна тяжелой спецтехники.

В пострадавшие районы Минобороны перебросило шесть десятков машин: экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, катки и автокраны. Военные инженеры разбирают аварийные здания, вывозят мусор и обеззараживают водозаборы.

Помощь пострадавшим оказывают и военные медики. Мобильные бригады обходят дворы и помогают людям, которые не могут самостоятельно добраться до медпункта. Сейчас жители пострадавших районов начинают возвращаться в свои дома.