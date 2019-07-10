Тяжелая спецтехника прибыла в Иркутскую область для устранения последствий паводка

Вице-премьер Виталий Мутко дал МЧС десять дней на завершение работ после паводка в Иркутской области. Местные власти до конца этой недели должны завершить очистку и дезинфекцию населенных пунктов, а правительство региона - до 19 июля предоставить информацию по площадкам для строительства нового жилья. Минувшей ночью на территорию Иркутской области вошла колонна тяжелой спецтехники.

В пострадавшие районы Минобороны перебросило шесть десятков машин: экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, катки и автокраны. Военные инженеры разбирают аварийные здания, вывозят мусор, обеззараживают водозаборы. Помощь пострадавшим оказывают и военные медики. Спасти пытаются и животных: в зоне бедствия оказался домашний скот, а также кошки и собаки.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за продолжительных ливней. В результате паводка уже госпитализированы 486 человек. Военные медики проводят вакцинацию жителей.