Женщине отказали в получении жилья после 55 лет в очереди

В Бурятии женщина стояла в очереди на получение жилья с декабря 1964 года, а когда ее фамилия в списке претендентов оказалась на втором месте, получила отказ.

В администрации города Улан-Уде свое решение мотивировали отсутствием у жительницы статуса «малоимущая». Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики Бурятия.

Прокурор предъявил иск к администрации города Улан-Уде. Он просит признать за женщиной право на получение жилья, а также обязать предоставить его в течение трех месяцев.

В сообщении отмечается, что требования прокурора удовлетворены в полном объеме.