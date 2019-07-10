Женщине отказали в получении жилья после 55 лет в очереди
Инцидент произошел в городе Улан-Уде республики Бурятия.
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В Бурятии женщина стояла в очереди на получение жилья с декабря 1964 года, а когда ее фамилия в списке претендентов оказалась на втором месте, получила отказ.
В администрации города Улан-Уде свое решение мотивировали отсутствием у жительницы статуса «малоимущая». Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики Бурятия.
Прокурор предъявил иск к администрации города Улан-Уде. Он просит признать за женщиной право на получение жилья, а также обязать предоставить его в течение трех месяцев.
В сообщении отмечается, что требования прокурора удовлетворены в полном объеме.