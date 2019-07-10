Зеленский за день уволил более 70 чиновников

Во вторник, 9 июля, на Украине лишился своих должностей 71 глава районных государственных администраций. Соответствующие распоряжения подписаны украинским президентом Владимиром Зеленским.

Муниципальных чиновников сняли с постов в связи с уходом предыдущего украинского лидера Петра Порошенко и завершением его полномочий.

За один день были уволены главы райгосадминистраций в Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской и Львовской областях, сообщается на сайте президента Украины.

Ранее в пресс-службе Зеленского сообщали, что украинский лидер считает необходимым уволить всех глав областных государственных администраций, заменив их новыми специалистами, критериями которых должны стать порядочность, профессионализм и отсутствие коррупционных связей.

Накануне президент Украины опубликовал в социальных сетях видеообращение к гражданам, в котором заявил, что принял решение отменить военный парад в День Независимости из-за его дороговизны и излишней помпезности. Вместо этого власти страны выделят из бюджета деньги на премии украинским военнослужащим.