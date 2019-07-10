«Не знаю, сколько осталось»: Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

«Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да не важно, сколько, важно - как», - сообщила Хлебникова.

По словам артистки, она переживает смерть супруга, которая произошла год назад. На фоне стресса певица попала в больницу, потом начала стремительно терять вес, сообщает журнал «Караван историй».

Многие тогда заподозрили Хлебникову в алкоголизме, но певица многократно эту информацию опровергала.

В настоящее время артистка подбирает новые композиции для своего репертуара, принимает участие в съемках на телевидении и собирается выпустить книгу со стихами.