Ученые рассказали, как похудеть без диет

Ученые из Университета штата Джорджиа в США рекомендуют людям, страдающим ожирением, сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышечной массы.

Кроме того, при можно свести к минимуму риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, уделяя внимание физическим нагрузкам, в то время, как стрессы и нездоровое питание напротив, снижают чувствительность организма к инсулину.

По мнению специалистов, состояние мускулов оказывает значительное влияние на процесс снижения жировых отложений, и для этого нет необходимости изнурять себя строгими диетами, сообщается на сайте Medicalxpress.

Научные специалисты уверены, что если уделять внимание тренировкам регулярно, то можно похудеть со ста килограммов сразу до пятидесяти.