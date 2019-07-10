Минивэн снес остановку с людьми в США

Минивэн дважды повредил пассажирский автобус, а после снес остановку с людьми в американском городе Миннеаполис.

В результате ДТП три человека находятся в критическом состоянии, еще трое получили травмы - их доставили в больницы. Полиция сначала задержала виновника, но позже отпустила до выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, водитель минивэна сначала сбил зеркало автобуса, который в это время высаживал пассажиров на остановке, потом отъехал назад и снова врезался в зеркало общественного транспорта. После этого он объехал автобус и снес остановку. Пока причины действий водителя неизвестны, но он сотрудничает со следствием, пишет Star Tribune.