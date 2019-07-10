В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение о девушке, якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа Владимира Путина в Екатеринбурге.

Ранее в СМИ сообщили, что глава страны вышел из машины и помог девушке, которая бросилась к отъезжающему от здания университета кортежу.

«На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя. И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле», - цитирует РИА Новости Пескова.

Владимир Путин встретился со студентами Уральского федерального университета. Во время мероприятия одной из девушек стало плохо, и она потеряла сознание.