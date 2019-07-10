Без пробок и очередей: водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД онлайн

Российские автолюбители смогут обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения с помощью интернета. Для этого будет достаточно зайти на портал Госуслуг – именно там создадут специальный сервис. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Кроме того, появится и мобильное приложение с аналогичной функцией.

Проблему в конце 2018 года озвучивали в Совете Федерации. Там обратили внимание, что функция онлайн-апелляции работает лишь формально, и водители жалуются на длительность процедуры оформления претензии.