Матвиенко назвала протесты в Грузии подготовленной США провокацией
Валентина Матвиенко выразила свою позицию во время заседания Совета Федерации 10 июля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Совет Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания, которое проходило 10 июля, назвала антиправительственные выступления в Грузии подготовленной с участием США провокацией.
Кроме того, она пояснила, что нагнетание антироссийской истерии на руку «деструктивным антигрузинским элементам».
Также Матвиенко отметила: общество в закавказской республике не должно позволить русофобам отнять общее прошлое двух стран.
Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Спровоцировало их то, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия российского делегата Сергея Гаврилова посадили на место спикера парламента Грузии.