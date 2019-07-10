Матвиенко назвала протесты в Грузии подготовленной США провокацией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания, которое проходило 10 июля, назвала антиправительственные выступления в Грузии подготовленной с участием США провокацией.

Кроме того, она пояснила, что нагнетание антироссийской истерии на руку «деструктивным антигрузинским элементам».

Также Матвиенко отметила: общество в закавказской республике не должно позволить русофобам отнять общее прошлое двух стран.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Спровоцировало их то, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия российского делегата Сергея Гаврилова посадили на место спикера парламента Грузии.