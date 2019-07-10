В Ярославской области эвакуатор протаранил автобус с пассажирами

В Ярославской области эвакуатор «Тата» протаранил автобус ПАЗ с детьми, в ДТП пострадали восемь человек.

Дорожная авария произошла в среду, 10 июля, в восьмом часу утра на 223-м километре трассы Сергиев Посад – Череповец. В районе деревни Воробьевка водитель эвакуатора выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автобусом.

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Водитель и пассажир «Тата» доставлены в больницы. Также медицинская помощь понадобилась троим пассажирам ПАЗ, сообщили в УМВД России по региону.

На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются. Движение по автодороге временно ограничено.