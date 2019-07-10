В Катаре столкнулись два учебно-тренировочных самолета
Столкновение произошло в воздухе. О том, когда именно произошел инцидент, не сообщается.
© Фото: Ted Bayliss, dstorm.eu
Два катарских военно-тренировочных самолета столкнулись в воздухе во время учебного полета. Об этом сообщается на странице министерства обороны Катара в Twitter.
«Пилоты смогли безопасно выбраться из самолета с помощью катапультируемого кресла», - говорится в сообщении на странице министерства в Twitter.
Жертв удалось избежать. О том, когда именно произошел инцидент, не сообщается.