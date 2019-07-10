Кинорежиссер Тинто Брасс госпитализирован
Кинорежиссер находится в отделении интенсивной терапии в больнице Рима.
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86-летний итальянский кинорежиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме. Он находится в отделении интенсивной терапии больницы «Сант-Андреа».
Накануне вечером у режиссера резко поднялась температура, его супруга вызвала скорую.
«Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением», - цитирует газета Corriere della Sera жену кинорежиссера Катерину Варци.
В 2010 году Брасс перенес кровоизлияние в мозг. Ему удалось полностью оправиться и вернуться к работе.
Всемирную известность режиссеру принесли съемки эротических фильмов.