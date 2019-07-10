Жителям Перми продали десятки тысяч поддельных контрацептивов

Партию поддельных контрацептивов изъяли у жительницы Перми. Она закупала их через интернет и после этого продавала.

В отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело. Всего у нее изъяли порядка 50 тысяч поддельных контрацептивов.

«Было установлено, что они поддельные, была проведена соответствующая экспертиза, которая это показала. И даже судя из ее показаний, она уже занималась этой деятельностью незаконной продолжительное время, и ей поступали звонки от тех лиц, которым она осуществляла сбыт презервативов с жалобами на то, они некачественные и даже дырявые», - цитирует «Рифей-Пермь» руководителя следственного отдела СК по Мотовилихинскому району Перми Евгения Казакова.

Кроме того, согласно экспертизе, товар не имел ничего общего и с известной маркой, в чьей упаковке он продавался. Об этом говорят отличающийся цвет упаковки, другое расположение букв и маркировка.