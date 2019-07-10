Порядка 1,8 миллиона сирийцев вернулись в свои дома

Руководители межведомственных координационных штабов России и Сирии сделали совместное заявление о проблемах, которые препятствуют возвращению беженцев на территорию Арабской Республики.

Сообщается, что уже вернулись 1,8 миллиона сирийских жителей, 528 тысяч из них - с территории иностранных государств. Сирийские власти при поддержке российской стороны делают все возможное для налаживания мирной жизни, восстановления инфраструктурных и социальных объектов, говорится в совместном заявлении.

По словам руководителя межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев - начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева и руководителя штаба Сирии по возвращению беженцев - министра муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейна Махлюфа, несмотря на поддержку дружественных стран, Америка и ее союзники продолжают создавать препятствия для возвращения сирийцев в свои дома. В совместном заявлении говорится, что для этих целей используются СМИ и неправительственные организации. Они распространяют дискредитирующую власти соседних с Сирией стран информацию, «обвиняя их якобы в нарушении прав человека и принуждении беженцев к возвращению в места довоенного проживания». Таким образом, западные страны создают барьеры на пути возвращения сирийцев, а также восстановления экономики и мирной жизни в стране.

«Считаем, что ассимиляция сирийцев на территориях принимающих государств недопустима по экономическим и социальным причинам», - говорится в совместном заявлении.

Мизинцев и Махлюф сообщили также об ухудшении условий в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь». Это связывают со значительным числом покинувших их учителей, медиков и торгующих продуктами предпринимателей. За месяц в этих лагерях, по данным совместного заявления, значительно возросло число случаев вербовки подростков вооруженными группировками.