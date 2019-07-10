СМИ: дети Макки Ганиевой, избивавшей девочку в Ингушетии, отстают в развитии

Дети Макки Ганиевой – тети ингушской девочки, над которой издевались – по предварительным данным, отстают в развитии. В пятилетнем возрасте они не умеют пользоваться столовыми приборами и не могут самостоятельно есть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Али Дударова.

Ранее врачи рассказали, что состояние девочки остается стабильным. Аиша Ажигова находится на лечении в НИИ детской хирургии в столице.

У ребенка были диагностированы множественные переломы и вывихи, а правая рука девочки вызывала серьезные опасения – специалисты боролись за сохранение конечности.

С тяжелыми телесными повреждениями девочку доставили в больницу Назрани 4 июля, однако позже было принято решение о ее переводе в Москву.

Следователи продолжают выяснять детали трагедии. Правоохранителям удалось установить местонахождение родителей девочки.

Аиша Ажигова проживала с родной тетей, которая, по данным СМИ, уже нападала на собственного мужа с ножом и вела асоциальный образ жизни.