СМИ: дети Макки Ганиевой, избивавшей девочку в Ингушетии, отстают в развитии
Дети Макки Ганиевой – тети ингушской девочки, над которой издевались – по предварительным данным, отстают в развитии. В пятилетнем возрасте они не умеют пользоваться столовыми приборами и не могут самостоятельно есть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Али Дударова.
Ранее врачи рассказали, что состояние девочки остается стабильным. Аиша Ажигова находится на лечении в НИИ детской хирургии в столице.
У ребенка были диагностированы множественные переломы и вывихи, а правая рука девочки вызывала серьезные опасения – специалисты боролись за сохранение конечности.
С тяжелыми телесными повреждениями девочку доставили в больницу Назрани 4 июля, однако позже было принято решение о ее переводе в Москву.
Следователи продолжают выяснять детали трагедии. Правоохранителям удалось установить местонахождение родителей девочки.
Аиша Ажигова проживала с родной тетей, которая, по данным СМИ, уже нападала на собственного мужа с ножом и вела асоциальный образ жизни.