Беременных и инвалидов предложили запретить заключать под стражу

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступили с предложением установить запрет на заключение под стражу женщин с детьми до трех лет, беременных и инвалидов I и II групп.

Исключения предусмотрены для лиц, которые совершили особо тяжкие преступления, сообщили «Звезде» в пресс-службе ФСИН. Соответствующий перечень разработан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

ФСИН и СПЧ также предложили не применять данную меру пресечения к тем, кто впервые привлекается к уголовной ответственности за преступления, наказание по которым не превышает пяти лет.

Также предлагается наделить начальников следственных изоляторов правом не принимать новых арестантов, если учреждение уже переполнено. Речь идет о подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести.