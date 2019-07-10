Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что США не выполнили со своей стороны договоренности по Украине, которые были достигнуты во время президентства Барака Обамы между Москвой и Вашингтоном.

«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», - рассказал глава российского государства в интервью для нового фильма «В борьбе за Украину» американского режиссера Оливера Стоуна.

Премьера картины прошла в рамках фестиваля в Таормине. Путин добавил, что не будет уточнять детали тех договоренностей.