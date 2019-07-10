СМИ рассказали о подготовке Елизаветы II к передачи власти принцу Чарльзу

Королева Елизавета может принять акт о регентстве. В таком случае она продолжит считаться королевой, однако по факту все обязанности перейдут принцу Чарльзу.

Как отмечает королевский эксперт Фил Дампир, Чарльз уже частично выполняет роль монарха на государственных мероприятиях, например, на конференции Содружества наций.

По его словам, сотрудники британской канцелярии, уже начали подготовку к отставке Елизаветы II, которая, по предварительным данным, может произойти через два года, когда королеве исполнится 95.

Как уточняет Dailystar, после коронации Чарльз возьмет на себя управление монархическим имуществом герцогства Ланкастерского стоимость 533 миллиона фунтов стерлингов.