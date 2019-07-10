Саакашвили устроил потасовку и «сломал» женщине руку в суде Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил, почему в одесском суде якобы толкнул и сломал руку пожилой женщине во время скандальной потасовки, произошедшей во вторник, девятого июля.

Инцидент произошел в здании Малиновского районного суда Одессы, когда Саакашвили пытался попасть в зал суда, где в этот момент оправдали бывшего мэра города Геннадия Труханова, подозреваемого в незаконной покупке завода.

У Саакашвили с Трухановым был давний конфликт. Украинско-грузинский политик утверждает, что пострадавшая женщина выкрикивала «протрухановские лозунги» и требовала, чтобы Саакашвили вместе со своей командой убирался из Одессы.

«Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в ответ на появившиеся обвинения в его адрес в одесских СМИ.

Будучи губернатором Одесской области, Михаил Саакашвили не раз обвинял мэра города Геннадия Труханова в коррупции.