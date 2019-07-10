Мать грузинского журналиста Габунии отреагировала на скандал с участием сына

Мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе шокирована скандалом с участием ее сына. Однако по большей степени ее поразил не тот факт, что ее сын матом выругался в прямом эфире, а реакция, последовавшая после инцидента.

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына», - рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.

По его словам, Вашакмадзе не ожидала, что на ее сына обрушится столько критики.

«В этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», - рассудил Гвритишвили.

Как отмечает «Московский комсомолец», Джульетта Вашакмадзе - заслуженная артистка Грузинской ССР. Она также работала журналистом и режиссером.

В воскресенье, 7 июля, Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S» на грузинском телеканале «Рустави 2» с потока нецензурной брани в адрес Владимира Путина. Это вызвало шквал негодования со стороны жителей Грузии, которые устроили протест у здания телеканала.

В связи со скандалом Габунию отстранили от работы сроком на два месяца.