В Москве ожидают жару, которая может побить рекорд 70-летней давности

Сегодня в столице прогнозируют душную и жаркую погоду. Температура воздуха может прогреться до 32 градусов в Москве, и до 33 градусов в Подмосковье. Если столбики термометров поднимутся еще выше, то будет побит температурный рекорд 1948 года.

Тогда работники метеостанции на ВДНХ зафиксировали аномальную жару для Москвы: 8 июня температура поднялась до 32,4 градусов, а 9 июня - до 32,1 градуса.

«Сегодня нас ждет еще один душный знойный день. Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура сегодня в Москве 30-32, по области 28-33», - заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Ранее московские врачи предупредили, что жаркая погода особенно опасна для маленьких детей, пожилых людей и беременных женщин.