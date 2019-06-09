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Ученые нашли простой способ снизить артериальное давление

Тамара Астапенкова
09:10 09.06.2019
Плохой и недолгий сон может привести к ухудшению здоровья.
Ученые нашли простой способ снизить артериальное давление
© Фото: Hauke-Christian Dittrich dpa, Globallookpress

Ученые из Аризонского университета провели исследование, которое показало, что некачественный и недолгий сон приводит к повышению артериального давления, сообщается на сайте учебного заведения.

В исследовании приняли участие 300 человек, средний возраст которых составил 45 лет. Добровольцы носили специальные приборы, которые каждые 45 минут замеряли их артериальное давление. На ночь участники надевали специальные браслеты, которые следили за фазами сна и их эффективностью. В ходе эксперимента выяснилось, что у тех людей, кто ночью плохо или мало спал, утром фиксировалось повышенное давление. Таким образом, ученые пришли к выводу, что для нормализации давления человеку необходимо высыпаться.

Считается, что в норме артериальное давление должно находиться в пределах 120/80 мм ртутного столба. Человек должен спать ночью от 7 до 9 часов, и ложиться в кровать не позже 11 часов вечера.

Ранее ученые выяснили, какой напиток может спровоцировать повышение артериального давления. Эксперимент, с участием 34 добровольцев, показал, что энергетические напитки повышают давление и провоцируют нарушения сердечного ритма.

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