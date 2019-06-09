Трещины на стекле и смятый корпус: в Сочи автобус с туристами попал в ДТП
По предварительным данным, транспортное средство столкнулось с микроавтобусом по дороге на курорт «Роза-Хутор».
© Видео: Людвиг А, YouTube © Фото: Людвиг А, YouTube
В Сочи произошло ДТП с участием туристического автобуса. В результате аварии есть пострадавшие, сообщили в мэрии города.
Как уточняет ТАСС, ДТП обошлось без жертв.
«15 экипажей скорой помощи отправлены на место, все оперативные службы находятся на месте», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, транспортное средство столкнулось с микроавтобусом по дороге на курорт «Роза-Хутор».
Все подробности аварии в настоящее время устанавливаются.