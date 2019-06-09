Морской бой: запуск «ракет» подводной лодки из Lego показали на видео

В Сети набирает популярность видео, на котором подводная лодка, полностью собранная из конструктора Lego, способна не только самостоятельно передвигаться под водой, но даже пускать мини-ракеты и взрываться. Кадры опубликованы на YouTube.

Один из пользователей сайта Reddit собрал субмарину из деталей конструктора. Судно получило радиоуправление, а также возможность «стрелять» игрушечными снарядами.

В конце видео автор разработки уничтожает подводную лодку. От нее на воде остаются плавать лишь детали. Однако пользователи Сети уже оценили субмарину из конструктора.