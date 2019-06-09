Пикник на обочине: cхватка медведей на свалке попала на видео

В Сети появилось видео, на котором видно, как два больших медведя борются, вставая на дыбы. Поединок произошел на свалке, возле небольшого городка в штате Нью-Йорк.

Автор опубликовал ролик на своей странице в Facebook. Он рассказал, что приехал на джипе с друзьями, чтобы выбросить мусор. Он выкинул мешок, который тут же схватил медведь и ушел подальше от людей.

В это время на свалке находились четыре других медведя, которым не понравилось, что только один из них сумел завладеть добычей.

Молодой человек сумел снять, как дерутся только два медведя. По его признанию, находиться рядом с дерущимися хищниками было страшно. Он предположил, что медведи могут быть нервными, из-за плохой погоды, которая установилась в этой местности.