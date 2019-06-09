Водная гонка: в Дагестане река унесла автомобиль УАЗ

Горная река Гунибка в Дагестане вышла из берегов в результате непогоды: там прошел сильный ливневый дождь. «Разгневанная» река подхватила автомобиль УАЗ и утащила вниз по течению.

По данным МЧС РФ по региону, инцидент произошел в субботу, 8 июня. Автомобиль был припаркован в населенном пункте Верхний Гуниб. Внутри машины людей не было.

«Среди населения жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, отключенных от электроснабжения потребителей нет», - говорится в публикации ведомства в Instagram.

В горном Дагестане установилась по-летнему жаркая погода: в дневное время суток воздух прогревается до +30 градусов. Однако синоптики не исключают дожди и грозы, а также усиление шквалистого ветра до 15 метров в секунду.