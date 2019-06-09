В Сирии возобновил работу завод по производству томатной пасты и абрикосового варенья. Предприятие, будучи одним из важнейших стратегических в Сирии, входит сегодня в список оборонных предприятий, выпускающих продукты для нужд армии, силовых ведомств и государственных структур.

Ежемесячно с конвейера сходит 300 тонн томатной пасты, джемов и хумуса, входящих в ежедневный рацион сирийского солдата.

Не останавливающийся конвейер - это еще и способ решить проблему с безработицей. Трудоустраиваются здесь многие беженцы, которым после возвращения в свои дома заработок необходим.

Несладкая жизнь была у сотрудников предприятия в 2015 году. Боевики, понимая значимость продовольственного завода, старались уничтожить здание.

«Боевики стояли буквально за забором, в ста метрах от здания. Завод был фактически в окружении. Свободной была лишь одна дорога, по которой завозили сырье и вывозили готовую продукцию, часто прямо под обстрелом. Но завод не прекращал работу ни на минуту. Его обороняли солдаты правительственной армии», - сказал Мажэд Диб, директор завода.

Оборудование в обход санкций закупали через посредников. Основные комплектующие - из Китая, электронная начинка - итальянская. Теперь процесс стерилизации полностью автоматизирован.

«Это оборудование обошлось нам в 46 миллионов лир, но все затраты окупятся. Процесс стерилизации намного упростился. Мы загружаем за раз до 600 литров. Задаем программу, выставляем температуру. Всем процессом управляет один оператор»,- сказал Мухаммад аль-Махмуд, инженер.

Несмотря на автоматизацию, рабочие не потеряли свои места. И даже появляются новые для беженцев, которые только планируют возвращаться в Дамаск. Вакансий хватит всем. Сейчас на предприятии трудятся семьдесят человек, в основном, женщины.

На полную мощность предприятие выйдет с наступлением сезона томатов. Уже ведутся переговоры о поставках продукции и на российский рынок.

Ранее в Алеппо восстановили единственный мукомольный завод.