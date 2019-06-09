Названа дата «Прямой линии» с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 20 июня, прием вопросов уже начался.

Данное мероприятие проходит ежегодно, в ходе него президент отвечает на вопросы граждан России. Задать свой вопрос можно позвонив по телефону 8-800-200-40-40, отправив СМС или ММС-сообщение на номер 0-40-40, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей ВКонтакте и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), а также через официальное мобильное приложение «Москва – Путину».

В прошлом году «Прямая линия» с президентом прошла в новом формате: зрители не присутствовали в студии, там были только волонтеры, которые принимали участие в подготовке мероприятия, а также помогали авторам обращений.

Тогда «Прямая линия» продлилась почти 4,5 часа. Во время эфира Владимир Путин ответил на 79 вопросов.