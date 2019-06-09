«Свистящий» полет: кадры изнутри салона экстренно севшего в Пулково самолета
Звук был слышен сразу после взлета. Через полчаса командир самолета объявил о проблеме с закрытием шасси.
© Видео: E1.ru © Фото: pixabay
Свист неизвестного происхождения услышали пассажиры самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Пулково через полчаса после вылета.
В частности, как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, странный свист был слышен из салона самолета.
По данным портала E1, звук был слышен сразу после взлета. Через полчаса командир самолета объявил о проблеме с закрытием шасси. После этого лайнер, выполнявший рейс U6 226, благополучно вернулся в аэропорт, где его встретили пожарные и медики.
Пассажиры вернувшегося борта вылетели в Екатеринбург резервным самолетом.