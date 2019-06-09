«Свистящий» полет: кадры изнутри салона экстренно севшего в Пулково самолета

Свист неизвестного происхождения услышали пассажиры самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Пулково через полчаса после вылета.

В частности, как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, странный свист был слышен из салона самолета.

По данным портала E1, звук был слышен сразу после взлета. Через полчаса командир самолета объявил о проблеме с закрытием шасси. После этого лайнер, выполнявший рейс U6 226, благополучно вернулся в аэропорт, где его встретили пожарные и медики.

Пассажиры вернувшегося борта вылетели в Екатеринбург резервным самолетом.