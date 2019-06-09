В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России с 9 июня вступает в силу закон, предусматривающий штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.

За первое самовольное подключение штрафы остались прежними: для физических лиц от 10 до 15 тысяч рублей, для физических от 100 до 200 тысяч рублей.

Согласно новому пункту, повторное нарушение физическими лицами будет наказываться от 15 до 30 тысяч рублей, юридическими – от 200 до 300 тысяч рублей. Текст соответствующего закона опубликован на сайте Государственной правовой информации.

Ужесточение наказания было инициировано правительством РФ, считающим недостаточными меры, которые обеспечивают защиту прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы.