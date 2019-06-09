Борис Джонсон назвал условие для выплаты ЕС «отступных» за Brexit
Кандидат на пост лидера Консервативной партии Великобритании, бывший глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что не собирается выплачивать Европейскому союзу «отступные» за Brexit в размере 39 миллиардов фунтов, что примерно равно 50 миллиардам долларов. Причем выплата не будет осуществлена до тех пор, пока не будет согласовано соглашение, удовлетворяющее Великобританию.
«Я думаю, нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того времени, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий», - цитирует его The Sunday Times.
Он отметил, что сначала необходимо «выписать чек целиком», до того, как будет заключена итоговая сделка.
Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем в пятницу уведомила партийный руководящий совет. Более 10 кандидатов претендуют на ее место, причем в настоящий момент наибольшие шансы на избрание у Джонсона.