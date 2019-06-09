Минпросвещения прокомментировало сообщения об уроках семейных ценностей в школах
Министерство просвещения России прокомментировало инициативу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
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Минпросвещения заявило, что не планирует на данный момент нововведений, которые касаются внедрения новых предметов в школе.
«Минпросвещения России рассматривает актуальные для российского образования инициативы в установленном порядке. На текущий момент нововведения, касаемые внедрения новых предметов, не планируются», - приводит слова из сообщения пресс-службы Минпросвещения ТАСС.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что Министерство просвещения должно принять решение по внедрению в российских школах урока семейных ценностей до конца квартала 2019 года.
В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства, в рамках которого и проводилась инициатива с внедрением урока семейных ценностей.