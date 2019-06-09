Гелий и ток: девушка запустила связку шаров в линию электропередач и устроила пожар

В Сети появилось видео, на котором группа неизвестных людей, вероятнее всего, отмечает какой-то праздник. При этом на ролике видно, как одна из девушек запускает в небо связку воздушных шаров. Однако такое решение оказывается в корне неверным: шары полетели в сторону электрических проводов.

Как видно на ролике, опубликованном на YouTube, сразу после того, как связка долетела до них, она воспламенилась. Предположительно, в шарах находился гелий.

В настоящее время неизвестно, где и когда произошел инцидент. Судя по кадрам, воспламенение длилось считаные секунды.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.