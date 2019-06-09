Опасность в скорлупе: в орехах обнаружили причину развития рака

Ученая-диетолог Моника Рейнагель пришла к выводу, что чрезмерное употребление орехов может стать причиной онкозаболеваний.

Как уточняется на портале МедикФорум, излишнее пристрастие к этому продукту может привести к серьезным проблемам. В частности, опасны даже не сами орехи, а грибок аspergillus, способный оказывать влияние на злаки, бобовые и орехи.

Продукты, зараженные этим грибком, начинают выделяет канцерогенный афлатоксин: он, попадая в организм, может повредить печень и вызвать развитие рака. А вот споры этого грибка могут негативно влиять на клетки легких.

Автор публикации признается, что орехи все же полезны для организма, а их потенциальный вред может проявиться при большом употреблении этого продукта.

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