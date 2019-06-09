Еще один «Прогресс» готовится отчалить от МКС и сойти с орбиты

Еще один российский космический корабль «Прогресс МС-11» покинет Международную космическую станцию в конце июля и повторит путь своего предшественника, который проделал этот путь в начале июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление США по исследованиям космоса.

На околоземной орбите он пробыл с ноября 2018 года, тем самым установив рекорд продолжительности пребывания в космосе.

Для схода с обиты будут использованы двигатели, специально активированные для этого на четыре минуты.

Те элементы корабля, которые не сгорят при входе в плотные слои атмосферы, упадут в район Тихого океана, предварительно закрытый для судоходства и полетов авиации.

На место предшественника причалит корабль «Прогресс МС-12», запуск которого намечен на 31 июля.

Сейчас на борту МКС находится экипаж в составе россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Ника Хейга, Кристины Кук, Энн Макклейн и канадца Давида Сен-Жака.