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Президент Мексики заявил о готовности дружить с США

Вадим Синицын
04:39 09.06.2019
Такую позицию лидер государства озвучил после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Президент Мексики заявил о готовности дружить с США
© Фото: Аntonio Nava, globallokpress

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что желает тесно сотрудничать с США и продолжать дружеский диалог. Такую позицию лидер государства озвучил после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Мы разговаривали по телефону с президентом Трампом. Я передал ему, что в Тихуане скажу – президент США не поднимает кулак, а протягивает открытую руку. Мы подтверждаем нашу готовность к дружбе, диалогу и сотрудничеству на благо наших народов», - написал президент Мексики в Twitter.

Ранее 8 июня Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Мексикой на тему нелегальной иммиграции и торговых пошлин. Вашингтон временно приостановил «торговую войну» в обмен на обещание Мексики сдерживать поток нелегальных мигрантов со своей стороны.

Согласно договоренностям, Мексика обязана разместить по всей страны специальные отряды Национальной гвардии, которые будут регулировать поток мигрантов. Максимальное их количество будет размещено на границе. Кроме того, Вашингтон и Мехико договорились обмениваться информацией и совместно координировать защиту общей границы.

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