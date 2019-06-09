Рассчитайтесь лицом: в Москве испытают новый способ оплаты проезда в метро

Власти Москвы до конца года планируют внедрить оплату проезда в метрополитене при помощи распознавания лиц.

В настоящий момент проходят согласования технических параметров эксперимента, сообщил на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Сейчас мы обсуждаем сроки тестирования. Параллельно идет согласование технических параметров и вариантов проведения пилотного проекта по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц. Рассчитываем начать испытания не позднее конца 2019 года, но окончательное решение будет принято по результатам проверки технических параметров работы системы», - цитирует ТАСС заявление Ликсутова.

В случае признания эксперимента успешным, городские власти объявят конкурс на разработку видео аналитического системы, с помощью которой будут распознаваться лица пассажиров подземки.

По словам заместителя градоначальника Москвы, скорость считывания биометрических данных должна быть сопоставима с той, что демонстрируют карта «Тройка», «Единый» билет или безналичная система на турникете.

«То есть, речь идет максимум об одной секунде. Если распознавание лица, связь с банком и открытие створок турникетов займут больше времени, то в час пик это может обернуться скоплением пассажиров», - уточил Ликсутов.

Поэтому, время валидации билета станет одним из ключевых факторов, по которому столичные власти будут выдвигать требования к подрядчикам, которые возьмутся за реализацию проекта.