Погибли все: в Нигерии 18 человек сгорели в автобусе после ДТП
Предполагаемый виновник смертельной аварии с места происшествия скрылся и был объявлен в розыск.
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Не менее 18 человек погибли в крупном ДТП на юго-востоке Нигерии. Все они были пассажирами автобуса, в который врезался тяжелый грузовик, сообщает местное издание Punch.
По данным журналистов, трагедия произошла в штате Ондо.
По предварительной версии, водитель большегруза потерял управление и допустил лобовое столкновение с автобусом.
От сильного удара оба транспортных средства вспыхнули, а люди не успели выбраться из пассажирского салона. Водитель грузовика с места аварии скрылся и сейчас он объявлен в розыск.
Тела жертв сильно обгорели, поэтому для установления их личностей потребуется проведение генетической экспертизы.