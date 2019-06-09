Погибли все: в Нигерии 18 человек сгорели в автобусе после ДТП

Не менее 18 человек погибли в крупном ДТП на юго-востоке Нигерии. Все они были пассажирами автобуса, в который врезался тяжелый грузовик, сообщает местное издание Punch.

По данным журналистов, трагедия произошла в штате Ондо.

По предварительной версии, водитель большегруза потерял управление и допустил лобовое столкновение с автобусом.

От сильного удара оба транспортных средства вспыхнули, а люди не успели выбраться из пассажирского салона. Водитель грузовика с места аварии скрылся и сейчас он объявлен в розыск.

Тела жертв сильно обгорели, поэтому для установления их личностей потребуется проведение генетической экспертизы.