В Казахстане стартовали выборы президента

В Казахстане начались выборы нового президента страны. Избирательные участки открылись в большинстве регионов страны.

Отдать свой голос за будущего главу республики можно до 20:00, а в четырех западных регионах - Западно-Казахстанском, Атыраукской, Актюбинской и Мангистауской областях до 21:00.

Эти президентские выборы - шестые по счету. Предыдущий глава государства Нурсултан Назарбаев, сложил свои полномочия после почти 30 лет пребывания на посту.

Новым президентом стал глава верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев, который вместе с другими шестью кандидатами претендует на высший пост.

Нового лидера изберут сроком на пять лет. Голосование в любом случае признают успешным, так как порога явки на этих выборах нет, сообщает РИА Новости.

Для победы, любому претенденту на кресло президента необходимо набрать свыше 50% голосов избирателей. В противном случае будет назначен второй тур выборов.