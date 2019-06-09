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На аэродроме в США замечен секретный самолет-пуля

Ян Брацкий
03:07 09.06.2019
Для управления самолетом, развивающим максимальную скорость в 800 километров в час, требуется один пилот.
На аэродроме в США замечен секретный самолет-пуля
© Фото: Seref Sezgin, globallookpress

В США готовят к испытаниям секретный самолет-пулю. Так воздушное судно прозвали из-за каплевидной формы его фюзеляжа.

Инновационный летательный аппарат называется Celera 500L, он находился в разработке около десяти лет. Технические характеристики самолета не разглашаются, известно лишь, что он может полностью изменить рынок коммерческих перевозок, сообщает The Drive.

Для управления «пулей» необходим один пилот, который сможет взлетать и садиться на любом аэродроме, благодаря техническим и конструктивным особенностям самолета.

Однако, главной изюминкой новинки, по мнению экспертов и разработчиков, является его скорость, которая составляет 800 километров в час.

Некоторые пассажирские самолеты летают немногим быстрее. Однако, с точки зрения финансовой экономии, такой крошечный аппарат может быть в десять раз эффективнее современных бизнес-джетов.

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