Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Представители ЦИК РФ прибыли в Казахстан для наблюдения за выборами

Ян Брацкий
03:50 09.06.2019
Всего для наблюдения за выборами президента Казахстана аккредитовано 1013 наблюдателей, в том числе от 41 иностранного государства.
Представители ЦИК РФ прибыли в Казахстан для наблюдения за выборами
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Представители российского Центризбиркома выступят в качестве наблюдателей на внеочередных выборах президента Казахстана, которые состоятся сегодня.

На следующий день после голосования, делагация в составе зампреда ЦИК Николая Булаева, членов ЦИК Александра Клюкина и Евгении Орловой примут участие в брифинге для журналистов по промежуточным итогам выборов.

«В день выборов наблюдатели от ЦИК России будут присутствовать при открытии избирательных участков и вести наблюдение за ходом голосования, а также процедурой подсчета голосов на избирательных участках города Нур-Султан и ряда районных центров», - цитирует РИА Новости заявление ЦИК РФ.

Всего для наблюдения за выборами президента Казахстана аккредитовано 1013 наблюдателей. Из них 866 наблюдателей от девяти международных организаций и 147 наблюдателей от 41 иностранного государства.

Внеочередные выборы были назначены после того, как Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил с себя президентские полномочия после почти 30 лет на посту руководителя страны.

Главой государства стал Касым-Жомат Токаев, которые до этого возглавлял верхнюю палату парламента.

За пост президента Казахстана ведут борьбу семь человек, включая самого Токаева.

Будущий президент должен быть не моложе 40 лет, быть уроженцем Казахстана и свободно владеть национальным языком, а также иметь опыт работы в госслужбе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата08.06.2019, 05:54
Десять тысяч патронов за четыре дня: во Владикавказе стартовал чемпионат Сухопутных войск по стрельбе
Дата08.06.2019, 20:55
Сборная РФ по футболу победила Сан-Марино со счетом 9:0 и установила исторический рекорд
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата08.06.2019, 15:15
Фрегат-невидимка нового поколения «Адмирал Эссен» вышел в открытое море
Дата08.06.2019, 11:13
«Чернобыльские дайверы»: ликвидатор затопленного коридора под реактором рассказал правду о задании
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:07 В стране и мире
На аэродроме в США замечен секретный самолет-пуля
02:50 В стране и мире
Видео
В Армении полыхает древнейший монастырь Ахпат: видео
01:35 В стране и мире
Видео
В Мытищах полыхает жилой дом: видео
00:55 В стране и мире
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Пулково
23:51 В стране и мире
Видео
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Я разведена»: Собчак подвела итог жизни с Виторганом
Видео
«Котелок», не вари: в Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек
Видео
Бузова привела на музыкальную премию верблюдов
«Чернобыльские дайверы»: ликвидатор затопленного коридора под реактором рассказал правду о задании
Видео
Ты не пройдешь: миллиардер Прохоров встал на фейсконтроль на закрытой вечеринке на ПМЭФ-2019
Видео
Немая угроза: полицейские в США перепутали грабителя с ланью
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.