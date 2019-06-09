Представители ЦИК РФ прибыли в Казахстан для наблюдения за выборами

Представители российского Центризбиркома выступят в качестве наблюдателей на внеочередных выборах президента Казахстана, которые состоятся сегодня.

На следующий день после голосования, делагация в составе зампреда ЦИК Николая Булаева, членов ЦИК Александра Клюкина и Евгении Орловой примут участие в брифинге для журналистов по промежуточным итогам выборов.

«В день выборов наблюдатели от ЦИК России будут присутствовать при открытии избирательных участков и вести наблюдение за ходом голосования, а также процедурой подсчета голосов на избирательных участках города Нур-Султан и ряда районных центров», - цитирует РИА Новости заявление ЦИК РФ.

Всего для наблюдения за выборами президента Казахстана аккредитовано 1013 наблюдателей. Из них 866 наблюдателей от девяти международных организаций и 147 наблюдателей от 41 иностранного государства.

Внеочередные выборы были назначены после того, как Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил с себя президентские полномочия после почти 30 лет на посту руководителя страны.

Главой государства стал Касым-Жомат Токаев, которые до этого возглавлял верхнюю палату парламента.

За пост президента Казахстана ведут борьбу семь человек, включая самого Токаева.

Будущий президент должен быть не моложе 40 лет, быть уроженцем Казахстана и свободно владеть национальным языком, а также иметь опыт работы в госслужбе.