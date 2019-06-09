Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Я разведена»: Собчак подвела итог жизни с Виторганом

Ян Брацкий
03:27 09.06.2019
Телеведущая заявила, что уже уплатила необходимую государственную пошлину и получила документы о расторжении брака.
«Я разведена»: Собчак подвела итог жизни с Виторганом
© Фото: xenia_sobchak, instagram

Телеведущая и постоянная героиня светской хроники Ксения Собчак впервые официально подтвердила развод с актером Максимом Виторганом.

О том, что пара уже не живет вместе Собчак призналась в эфире одной и программ на телеканале НТВ.

«Я разведена», - коротко ответила телеведущая, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Известно, что Ксения Собчак уже получила на руки необходимые документы о расторжении брака.

Несмотря на разрыв, звездная пара продолжает общаться, однако новости о совместных поездках на курорт телеведущая опровергла.

Впервые о расставании Собчак и Виторгана стало известно в марте 2019 года, когда Ксению заметили в обществе режиссера Константина Богомолова, с которым позже, тогда еще законный супруг Виторган, устроил драку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата08.06.2019, 05:54
Десять тысяч патронов за четыре дня: во Владикавказе стартовал чемпионат Сухопутных войск по стрельбе
Дата08.06.2019, 20:55
Сборная РФ по футболу победила Сан-Марино со счетом 9:0 и установила исторический рекорд
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата08.06.2019, 15:15
Фрегат-невидимка нового поколения «Адмирал Эссен» вышел в открытое море
Дата08.06.2019, 11:13
«Чернобыльские дайверы»: ликвидатор затопленного коридора под реактором рассказал правду о задании
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:07 В стране и мире
На аэродроме в США замечен секретный самолет-пуля
02:50 В стране и мире
Видео
В Армении полыхает древнейший монастырь Ахпат: видео
01:35 В стране и мире
Видео
В Мытищах полыхает жилой дом: видео
00:55 В стране и мире
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Пулково
23:51 В стране и мире
Видео
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Я разведена»: Собчак подвела итог жизни с Виторганом
Видео
«Котелок», не вари: в Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек
Видео
Бузова привела на музыкальную премию верблюдов
«Чернобыльские дайверы»: ликвидатор затопленного коридора под реактором рассказал правду о задании
Видео
Ты не пройдешь: миллиардер Прохоров встал на фейсконтроль на закрытой вечеринке на ПМЭФ-2019
Видео
Немая угроза: полицейские в США перепутали грабителя с ланью
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.