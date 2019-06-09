«Я разведена»: Собчак подвела итог жизни с Виторганом

Телеведущая и постоянная героиня светской хроники Ксения Собчак впервые официально подтвердила развод с актером Максимом Виторганом.

О том, что пара уже не живет вместе Собчак призналась в эфире одной и программ на телеканале НТВ.

«Я разведена», - коротко ответила телеведущая, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Известно, что Ксения Собчак уже получила на руки необходимые документы о расторжении брака.

Несмотря на разрыв, звездная пара продолжает общаться, однако новости о совместных поездках на курорт телеведущая опровергла.

Впервые о расставании Собчак и Виторгана стало известно в марте 2019 года, когда Ксению заметили в обществе режиссера Константина Богомолова, с которым позже, тогда еще законный супруг Виторган, устроил драку.