Хиллари Клинтон рассказала о смерти своего брата

Американский политик Хиллари Клинтон сообщила о потере в своей семье. Бывший государственный секретарь США поделилась новостью о смерти своего брата Тони Родема.

«Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мой разум сегодня заполнен воспоминаниями о нем. Он был добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы», - написала Клинтон в Twitter.

По данным американских СМИ, родственник Клинтон, в отличие от своей знаменитой сестры, не имел политических амбиций и попробовал множество профессий. Он работал страховым агентом, охранником в тюрьме и даже частным детективом.

Тем не менее, Родем входил в Национальный комитет Демократической партии в тот период, когда его деверь Билл Клинтон был президентом США. В чем именно заключались его обязанности, не уточняется.