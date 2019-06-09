В Армении полыхает древнейший монастырь Ахпат: видео
Территория комплекса, который был осован еще в Х веке, в 1996 году включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© Видео: MES RA youtube © Фото: MES RA youtube
В Армении горит одно из зданий монастырского комплекса Ахпат. Об этом говорится на сайте МЧС страны.
«В одноэтажном здании, расположенном в монастырском комплексе Ахпат в Лорийской области, вспыхнул пожар», - сообщается в релизе
Также говорится, что возгорание уже удалось локализовать.
Монастырский комплекс Ахпат был основан в X веке. В 1996 году его включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее монастырь Пресвятой Богородицы в Дамаске впервые после войны открыл набор воспитанниц.