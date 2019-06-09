«Пытался привлечь внимание, бросал игрушки»: очевидцы о спасении ребенка из многоэтажки в Петербурге

В Петербурге ребенка освободили из запертой квартиры в многоэтажке. Подробности произошедшего рассказали очевидцы.

«Спасателей вызвали прохожие, которые увидели ребенка, выглядывавшего из окна. Он пытался привлечь внимание. Бросал игрушки», - рассказал очевидец «360».

Отмечается, что прохожие, собравшиеся перед домом пытались помочь самостоятельно: некоторые поднялись на этаж и безуспешно звонили в дверь квартиры. К окнам дома люди принесли покрывала на случай, если ребенок сорвется.

Кроме того, еще одна женщина рассказала, как проходил процесс спасения ребенка.

«Я не с первой минуты там, но подошла почти сразу. Подъехала пожарная машина, подъехала скорая. Они не подъезжали к самому дому, но передали пожарную лестницу спасателю, который находился этажом ниже, чем мальчик. Он закрепил лестницу из окна на этаж выше, поднялся по ней», - вспомнила женщина.

На место происшествия была вызвана мать ребенка. Она объяснила, что уехала за 100 километров от Санкт-Петербурга, на дачу. В пригород она отправилась, чтоб скосить траву и подготовить дом к лету, а через неделю хотела поехать на свои «шесть соток» вместе с сыном, которого на время своего отъезда оставила с 42-летним мужем.

Ранее в Москве прохожие спасли упавшую в трубу трехлетнюю девочку.